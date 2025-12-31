Agevolazioni fiscali per persone con disabilità | ecco la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità e i loro familiari. Il documento fornisce informazioni chiare e dettagliate sulle agevolazioni disponibili, facilitando la comprensione delle opportunità fiscali. Questa risorsa rappresenta un supporto importante per chi desidera conoscere i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, garantendo un accesso più semplice alle misure di assistenza e sostegno.

È stata pubblicata sul portale dell'Agenzia delle Entrate la nuova edizione della guida dedicata alle agevolazioni fiscali riservate alle persone con disabilità e ai loro familiari. Il documento – disponibile in formato PDF nella sezione tematica del sito – fornisce indicazioni pratiche sui principali benefici fiscali e sulle modalità per accedervi.

