Il Consiglio di Stato ha annullato le restrizioni imposte dal Comune di Bologna sul settore degli affitti brevi, accogliendo il ricorso di Cleanbnb. La decisione riguarda le misure contenute nel Piano urbanistico generale (Pug), che limitavano le attività extralberghiere. Questa sentenza apre un nuovo scenario per gli operatori del settore, confermando la legittimità delle pratiche di affitto a breve termine e modificando l’orientamento delle future regolamentazioni comunali.

Bologna, 30 dicembre 2025 – Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Cleanbnb contro il Comune, annullando le restrizioni del Piano urbanistico generale (Pug) che riguardano il settore extralberghiero. La Cleanbnb è un’attività di offerta al pubblico di case e appartamenti in locazione breve a uso turistico. Dopo aver presentato tre Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) per altrettante abitazioni nel centro storico della città, il procedimento – per tutti e tre gli immobili – è stato bloccato dal Comune, perché gli alloggi non erano in possesso della destinazione d’uso turistico-ricettiva (‘b3’) e non presentavano i requisiti minimi di domicilio di 50 metri quadri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affitti brevi, il Consiglio di Stato boccia il Comune di Bologna: annullata la stretta

