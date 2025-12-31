Affari Tuoi il Dottore perde la testa con Roberto | Bip bip furia dietro le quinte

Nell’ultima puntata di Affari Tuoi del 2025, condotta da Stefano De Martino, si incontrano Roberto, magazziniere e agricoltore di Tolentino, e sua moglie Gloria, educatrice. La serata si svolge con tensione e emozioni, rivelando momenti di nervosismo e imprevisti tra i concorrenti e il pubblico. Un episodio che ha suscitato interesse per i colpi di scena e le dinamiche dietro le quinte, senza eccessivi enfasi.

Nella puntata di Affari tuoi del 30 dicembre 2025, ultima dell'anno su Rai 1, Stefano De Martino conduce la gara con Roberto, magazziniere e agricoltore di Tolentino (Macerata), supportato dalla moglie Gloria, educatrice.La coppia parte con il pacco n. 15. La partita procede positivamente nei primi turni, con l'eliminazione di premi minori (tra cui Gennarino, che regala un bonus), ma anche di quelli alti come 200mila e 300mila euro. Il Dottore propone inizialmente 32mila euro, poi abbassa progressivamente a 20mila e 24mila, ma Roberto e Gloria rifiutano tutte le offerte, determinati a continuare.

