Recenti indiscrezioni suggeriscono che Affari Tuoi e Ballando con le Stelle potrebbero trasferirsi in nuovi studi televisivi. Questa modifica potrebbe rappresentare un aggiornamento per i programmi, senza alterarne la tradizione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma si attendono ulteriori dettagli sulla possibile ristrutturazione delle produzioni. Restiamo in attesa di sviluppi ufficiali per comprendere meglio le novità in arrivo per queste trasmissioni.

Affari Tuoi e Ballando con le Stelle: due icone della TV italiana cambiano studio? Ecco cosa è emerso. Il 2026 si apre con una sorpresa per il pubblico italiano: due dei programmi più amati della televisione nazionale, Affari Tuoi e Ballando con le Stelle, stanno per cambiare studio, e con esso la loro scenografia e l’esperienza televisiva complessiva. Leggi anche Tutto il 2025 in TV: cosa è andato in onda in quest‘anno Affari Tuoi, il celebre game show condotto da Stefano De Martino, abbandona lo storico studio per trasferirsi in un nuovo studio? Anche Ballando con le Stelle cambia pelle: lo storico studio televisivo lascia spazio a un nuovo palcoscenico dove le coppie potranno esibirsi con le loro performance danzanti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Affari Tuoi e Ballando con le Stelle: pronti a cambiare studio? Ecco cosa è emerso

Leggi anche: Affari Tuoi non va in onda stasera 11 ottobre. Ballando con le Stelle slitta

Leggi anche: Affari Tuoi e Ballando con le Stelle: non si può sempre vincere (e va bene così)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ascolti tv 20 dicembre, chi ha vinto tra la finale di Ballando e il Volo: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota; “Ballando con le stelle” chiude in bellezza anche per gli ascolti; Ascolti TV sabato 20 dicembre: Ballando con le Stelle vola, La Ruota della Fortuna vince l’access; Ascolti tv ieri sabato 20 dicembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle, Il Volo e In altre parole.

Ballando con le stelle e Affari Tuoi, traslochi in vista: De Martino cambia città (c’entra Belen) - Due dei programmi di punta del palinsesto Rai potrebbero presto spostarsi in un nuovo studio: Milly Carlucci resta a Roma, De Martino punta Milano ... libero.it