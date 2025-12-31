affari tuoi chiude e sbanca con un finale da sogno de martino saluta

Affari Tuoi si conclude dopo anni di trasmissione, lasciando un ricordo significativo nel panorama televisivo italiano. Nell’ultima puntata, il programma ha regalato un finale inaspettato, con una vincita straordinaria che resterà impressa nella memoria degli spettatori. De Martino, da sempre volto riconoscibile della trasmissione, saluta il pubblico con un messaggio di gratitudine e buon auspicio per il futuro.

Affari Tuoi saluta il pubblico del 2025 con una puntata che ha tenuto alta l’attenzione fino all’ultimo istante, con un epilogo memorabile e una vincita che ha praticamente del miracoloso. La serata di martedì 30 dicembre ha visto scendere in campo Roberto da Tolentino, in provincia di Macerata, magazziniere di professione, che ha affrontato il gioco con il sostegno della compagna Gloria, educatrice della prima infanzia. Affari Tuoi, Roberto inizia bene. Roberto ha iniziato la sua avventura con il pacco numero 15, e sin dalle prime battute la partita si è messa su binari interessanti. Dopo i primi sei tiri, infatti, il tabellone restituiva un assetto tutto sommato favorevole, nonostante l’uscita di scena immediata dei 200mila euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

