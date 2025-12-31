Affari Tuoi chiude e sbanca con un finale da sogno De Martino saluta
Affari Tuoi si conclude dopo anni di trasmissione, lasciando un ricordo significativo nel panorama televisivo italiano. Nell’ultima puntata, il programma ha regalato un finale inaspettato, con una vincita straordinaria che resterà impressa nella memoria degli spettatori. De Martino, da sempre volto riconoscibile della trasmissione, saluta il pubblico con un messaggio di gratitudine e buon auspicio per il futuro.
Affari Tuoi saluta il pubblico del 2025 con una puntata che ha tenuto alta l’attenzione fino all’ultimo istante, con un epilogo memorabile e una vincita che ha praticamente del miracoloso. La serata di martedì 30 dicembre ha visto scendere in campo Roberto da Tolentino, in provincia di Macerata, magazziniere di professione, che ha affrontato il gioco con il sostegno della compagna Gloria, educatrice della prima infanzia. Affari Tuoi, Roberto inizia bene. Roberto ha iniziato la sua avventura con il pacco numero 15, e sin dalle prime battute la partita si è messa su binari interessanti. Dopo i primi sei tiri, infatti, il tabellone restituiva un assetto tutto sommato favorevole, nonostante l’uscita di scena immediata dei 200mila euro. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Chiude ‘Affari Tuoi’: la drastica decisione della Rai che sconvolge De Martino
Leggi anche: Giulia sbanca Affari Tuoi con il numero del nonno: il finale con due pacchi da “soldi sicuri”
Affari Tuoi chiude e sbanca con un finale da sogno. De Martino saluta; Affari tuoi chiude l'anno col botto: Roberto sbanca e il Dottore stacca il telefono infuriato. Maxi vincita finale; Affari Tuoi, Micol sbanca alla Regione Fortunata? Ma... a fine puntata esplode il caos; Affari Tuoi, la poliziotta Micol sbanca alla Regione Fortunata pensando al fratello che non c’è più.
Affari Tuoi chiude e sbanca con un finale da sogno. De Martino saluta - Affari Tuoi saluta il pubblico del 2025 con una puntata che ha tenuto alta l’attenzione fino all’ultimo istante, con un epilogo memorabile e una vincita che ha praticamente del miracoloso. dilei.it
Affari tuoi chiude l'anno col botto: Roberto sbanca e il Dottore stacca il telefono infuriato. Maxi vincita finale - Nella puntata del 30 dicembre Roberto e la moglie Gloria sbancano il Dottore e con un cambio nel finale portano a casa 100mila euro. libero.it
Affari tuoi, Stefano De Martino spiazza: “Questa è l’ultima puntata”. Cos’è successo nella puntata di stasera 30 dicembre 2025 - Tutto quello che è successo nell'ultima puntata del 2025 di Affari tuoi: i saluti di Stefano De Martino al vecchio anno. msn.com
26 anni di consigli aziendali brutalmente onesti in 3 ore
Il finale di Roberto ad Affari Tuoi: cambio vincente per 100mila euro - facebook.com facebook
#AffariTuoi, la puntata del 30 dicembre: Roberto da Tolentino vince 100mila euro con un cambio dell’ultimo minuto x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.