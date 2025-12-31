AEW Worlds End 2025 – Review

AEW Worlds End 2025 si è svolto alla NOW Arena di Hoffman Estates, Illinois, offrendo uno spettacolo di wrestling professionale in un contesto di fine anno. L'evento ha visto protagonisti diversi atleti di rilievo, confermando l'importanza della promotion nel panorama wrestling internazionale. Di seguito, una panoramica dettagliata sui momenti salienti e le prestazioni più significative della serata.

Eccoci qua, sopravvissuti alle abbuffate natalizie e pronti a chiudere l’anno col botto. AEW ci regala Worlds End dalla NOW Arena di Hoffman Estates, Illinois, davanti a 9.000 anime che evidentemente non avevano di meglio da fare il 27 dicembre. La card? Costruita quasi interamente attorno alla Continental Classic, perché Tony Khan ha capito che quando non sai cosa fare, metti un torneo. MJF torna dalle riprese del suo film (sì, fa anche l’attore, come se non fosse già abbastanza pieno di sé) e si infila nel main event. Vediamo se questo PPV meritava di interrompere la digestione del pandoro. Zero Hour. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

