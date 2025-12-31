AEW Worlds End 2025 – Review
AEW Worlds End 2025 si è svolto alla NOW Arena di Hoffman Estates, Illinois, offrendo uno spettacolo di wrestling professionale in un contesto di fine anno. L'evento ha visto protagonisti diversi atleti di rilievo, confermando l'importanza della promotion nel panorama wrestling internazionale. Di seguito, una panoramica dettagliata sui momenti salienti e le prestazioni più significative della serata.
Eccoci qua, sopravvissuti alle abbuffate natalizie e pronti a chiudere l’anno col botto. AEW ci regala Worlds End dalla NOW Arena di Hoffman Estates, Illinois, davanti a 9.000 anime che evidentemente non avevano di meglio da fare il 27 dicembre. La card? Costruita quasi interamente attorno alla Continental Classic, perché Tony Khan ha capito che quando non sai cosa fare, metti un torneo. MJF torna dalle riprese del suo film (sì, fa anche l’attore, come se non fosse già abbastanza pieno di sé) e si infila nel main event. Vediamo se questo PPV meritava di interrompere la digestione del pandoro. Zero Hour. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche: AEW Worlds End 2025 preview
Leggi anche: RISULTATI: AEW Worlds End 2025
I risultati di AEW Worlds End 2025; RISULTATI: AEW Worlds End 2025; AEW Worlds End 2025 – Streaming, orario e come vederlo; AEW: Risultati AEW Worlds End 2025.
AEW Worlds End 2025 – Review - Eccoci qua, sopravvissuti alle abbuffate natalizie e pronti a chiudere l'anno col botto. zonawrestling.net
AEW: Risultati AEW Worlds End 2025 - La AEW ha saputo chiudere il 2025 nel migliore dei modi, regalando un Worlds End ricco di sorprese ed emozioni ... spaziowrestling.it
RISULTATI: AEW Worlds End 2025 - Worlds End 2025 ha chiuso l'anno della AEW con uno show ricco di emozioni e due cambi titolati di primo piano. zonawrestling.net
AEW Worlds End 2025 Review + Analysis
Elena Noè. LILCR · BETTY BOOP. 20 Best Metros in the World (Ranked by Google Reviews) The score is the average user rating Not speed. Not size. Just what people really think. Which metro did you expect to see higher Tell me in the comment - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.