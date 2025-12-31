Adinolfi ad Alfonso Signorini dopo la denuncia di Medugno | Cambi strategia ammetta e collabori
Mario Adinolfi ha commentato la situazione di Alfonso Signorini, invitandolo a collaborare con le autorità e a chiarire la propria posizione. Dopo la denuncia di Antonio Medugno e l’apertura delle indagini, Adinolfi ha suggerito al conduttore di cambiare strategia, ammettere eventuali responsabilità e contribuire a fare luce su eventuali criticità nel sistema televisivo italiano.
Mario Adinolfi interviene sul caso Signorini e invita il conduttore a "liberarsi la coscienza" e collaborare con i giudici dopo l'apertura delle indagini a suo carico per la denuncia di Antonio Medugno: "Aiuti i giudici a scoperchiare quel che di marcio c’è nel sistema televisivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
