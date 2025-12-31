L’Adi rappresenta un importante supporto quotidiano per circa cinquecento persone a Pesa­ra, spesso affette da patologie gravi che richiedono assistenza domiciliare. Questo servizio, parte integrante del distretto sanitario locale, garantisce assistenza continua e qualificata a chi necessita di cure e accompagnamento nelle proprie abitazioni, contribuendo a migliorare la qualità di vita dei pazienti e sostenere le famiglie nel percorso di cura.

Circa cinquecento pesaresi nel territorio comunale, e non solo, costretti a letto dalle patologie più gravi, sono assistiti dal personale Adi (Assistenza domiciliare integrata), braccio operativo del distretto sanitario locale. Una squadra di tredici infermieri e una coordinatrice che viaggiano tra Pesaro, Mombaroccio, Vallefoglia, Tavullia, Gradara, Gabicce e frazioni per curare chi non può recarsi all’ospedale ed è afflitto da malattie gravi. Un gruppo che è una bella famiglia e che anche per gli auguri natalizi ha scelto di fare del bene, festeggiando nella trattoria sociale "Utopia" dove lavorano ragazze e ragazzi che non avrebbero facile accesso al mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Adi, la preziosa opera quotidiana. Gli angeli della sanità nelle case: assistono cinquecento pesaresi

