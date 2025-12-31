Il Comune di Muggiò ha approvato un aumento della soglia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef, che dal 2026 sarà elevata da 15.000 a 18.000 euro di reddito imponibile. Questa misura consente a circa mille contribuenti in più di beneficiare di un alleggerimento fiscale, contribuendo a una gestione più equa della pressione tributaria locale.

Il Comune approva l’ innalzamento della soglia di esenzione dell’ addizionale comunale Irpef, che a partire dal 2026 passerà da 15mila a 18mila euro di reddito imponibile complessivo. L’Irpef è un tributo calcolato sulla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti nel Comune. Pur essendo di competenza comunale, la sua gestione operativa segue il regime dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche ed è amministrata dall’Agenzia delle Entrate; per sua natura, pertanto, il gettito effettivo è verificabile solo a consuntivo. Attualmente l’aliquota applicata dal Comune di Muggiò è pari allo 0,8% con esenzione per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro annui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addizionale Irperf, Muggiò alza il tetto. Esenzione per mille contribuenti in più

Leggi anche: Da gennaio meno tasse: il comune alza il tetto di esenzione per l'addizionale Irpef

Leggi anche: Como, addizionale comunale Irpef 2026: aliquota confermata allo 0,70% ed esenzione a 15mila euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Manovra da 13 miliardi, Giani: “Zero tasse in più”. Ma resta l’addizionale Irpef - In soldoni: nessun aumento di tasse o imposte, 8,2 miliardi per la sanità, addizionale Irpef invariata, nidi e libri gratis confermati, 200 milioni di gettito recuperato dagli evasori fiscali, altri ... lanazione.it

L’Irpef aumenta tra le polemiche. Le opposizioni: “Cirio scappa” - Passa l’aumento dell’addizionale Irpef voluto dalla giunta Cir io, dopo una settimana in cui il Consiglio regionale ha provato l’esperienza di lavorare sei giorni di fila, compresa la nottata in ... torino.repubblica.it

Addizionale Irpef, aumento in Piemonte: in media più 70 euro a contribuente, colpito il ceto medio - Ne parleranno in mattinata il presidente Alberto Cirio e l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano con i capigruppo di maggioranza e gli assessori per ... torino.repubblica.it

La reintroduzione dell’addizionale comunale Irpef, che non era stata più applicata dal 2007, è la novità più rilevante, discussa ed approvata a maggioranza insieme al bilancio di previsione del 2026 nell’ultima seduta del consiglio comunale - facebook.com facebook