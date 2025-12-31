Addio alla pasticceria ' La Borbonica' in via Riva Reno | Anna e Antonio lasciano dopo 10 anni

Dopo dieci anni di attività, la pasticceria 'La Borbonica' in via Riva Reno chiude i battenti. Anna Di Falco e Antonio Russo, i titolari, concludono la loro esperienza professionale, segnando la fine di un percorso che ha accompagnato la comunità locale nel corso di un decennio. La chiusura rappresenta un momento di riflessione e di bilancio per i titolari e per i clienti che hanno condiviso questa fase.

Non è solo l’anno che finisce, ma per Anna Di Falco e Antonio Russo si conclude anche un’avventura durata dieci anni. La mattina del 31 dicembre hanno alzato per l’ultima volta la saracinesca della pasticceria e caffetteria La Borbonica di via Riva Di Reno, molto apprezzata nel quartiere per le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Addio alla pasticceria 'La Borbonica' in via Riva Reno: Anna e Antonio lasciano dopo 10 anni Leggi anche: Via Riva Reno torna alla città: è festa per il canale scoperto Leggi anche: Via Riva Reno riapre alla città: tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo canale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Enzo Santoro, addio al fondatore della storica pasticceria Martesana in via Cagliero: è morto improvvisamente a 72 anni - Un maestro di dolcezza: uno dei pasticceri più apprezzati e rinomati in città, e persona dai modi squisiti, sempre pronto ad accogliere i suoi clienti con un sorriso. milano.corriere.it Addio allo storico pasticciere Andrea Cini. Aveva fondato il Bar Giotto, oggi l’addio - AREZZO Lutto in città per la scomparsa di Andrea Cini (nella foto), figura storica della pasticceria aretina e volto conosciuto ... msn.com Domani 29 dicembre alle 11.30 l'addio nel Duomo, annuncio anticipato dalla famiglia sui social della Pasticceria Tirrena - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.