Addio al toporagno dell'Isola di Natale l'unico presente in Australia | dichiarato estinto a causa nostra
Nel 2025, la Lista Rossa dell'IUCN ha dichiarato l'estinzione di sei specie, tra cui il toporagno dell’Isola di Natale, l’unico presente in Australia. Questa perdita rappresenta un importante monito sulle conseguenze delle attività umane sulla biodiversità. La scomparsa di questa specie evidenzia la necessità di interventi mirati per proteggere gli habitat e prevenire future estinzioni.
Nel 2025 sono state dichiarate estinte sei specie dalla Lista Rossa dell'IUCN, tra le quali il toporagno dell'Isola di Natale. L'ultimo avvistamento in Australia risale al 1984: dopo 40 anni, gli scienziati hanno sentenziato la sua scomparsa dalla biodiversità della Terra. Come spesso accade, la colpa è dell'uomo (sebbene indiretta). 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’ex dell’Isola Loredana Cannata arrestata in Vaticano, protestava contro la corrida durante l’udienza di Papa Leone
Leggi anche: Trascorrere il Natale su un’isola privata: dove provare l’esperienza con poco più di 20 euro
Il toporagno dell’Isola di Natale estinto: l’ultimo addio a una creatura scomparsa per colpa nostra - Era grande quanto una noce, con le zampette corte e un musino appuntito che sembrava disegnato da un bambino. greenme.it
Il toporagno dell’isola di Natale è ufficialmente estinto: l’Australia perde un altro iconico mammifero - Nel silenzio generale, il toporagno dell’isola di Natale (Crocidura trichura) è scomparso per sempre. greenme.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.