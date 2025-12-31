Addio al toporagno dell'Isola di Natale l'unico presente in Australia | dichiarato estinto a causa nostra

Nel 2025, la Lista Rossa dell'IUCN ha dichiarato l'estinzione di sei specie, tra cui il toporagno dell’Isola di Natale, l’unico presente in Australia. Questa perdita rappresenta un importante monito sulle conseguenze delle attività umane sulla biodiversità. La scomparsa di questa specie evidenzia la necessità di interventi mirati per proteggere gli habitat e prevenire future estinzioni.

