Addio ai biglietti di carta Da domani Atm è solo digitale

Da domani, i biglietti Atm saranno disponibili esclusivamente in formato digitale. Questo cambiamento segna un passaggio verso soluzioni più pratiche e sostenibili, eliminando la necessità di biglietti di carta. Un passo avanti che semplifica l'accesso ai mezzi di trasporto, senza perdere di vista l'importanza di adattarsi alle nuove tecnologie. La transizione avviene con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale.

Non è per essere nostalgici a tutti i costi, né terrorizzati dagli eccessi della dematerializzazione per sussultare di fronte a ciò che accadrà da domani su tutti i mezzi di trasporto Atm. Scompare il biglietto di carta ed è come dire che muore un'epoca, e si porta via un'altra vecchia abitudine come quella di timbrare infilando il «titolo di viaggio» nella fessura e vederlo saltare su o uscire dall'altra parte in metropolitana, consentendo nonostante la sua cartacea vetustà l'apertura del tornello. È un po' come quando dagli autobus è scomparso il bigliettaio. Sono simboli, segni di un mondo che cambia e che per questo interrogano i nostri sentimenti anche se non vorremmo.

