Addio ai biglietti cartacei sui pullman e in metro

Da maggio 2024, i nuovi biglietti Atm hanno sostituito gradualmente i tradizionali biglietti cartacei sui pullman e in metropolitana. Questa transizione mira a semplificare il sistema di pagamento e a favorire un approccio più sostenibile, eliminando l’uso di supporti fisici. Ora, i biglietti digitali rappresentano la modalità principale per viaggiare, garantendo praticità e riducendo l’impatto ambientale.

I nuovi biglietti Atm avevano debuttato a maggio del 2024 e fino a oggi hanno convissuto insieme ai vecchi titoli cartacei. Come riferisce MilanoToday da domani, giovedì 1 gennaio 2026, i vecchi ticket andranno in pensione. C'è tempo fino al 30 giugno 2026 per poterli sostituire con quelli nuovi ricaricabili.

Milano dice addio ai biglietti cartacei ATM: si viaggia solo con RicaricaMi su metro, bus e tram.

ATM dice addio ai biglietti cartacei: cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 non saranno più accettati i vecchi biglietti di carta. C'è tempo fino al 30 giugno 2026 per poterli sostituire con quelli nuovi ricaricabili.

Addio al biglietto cartaceo @atm_informa: cosa cambia a Milano dal 2026 (e come funziona RicaricaMi)

