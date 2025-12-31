Addio a MTV | dal 31 dicembre si spengono i canali musicali in Europa

Il 31 dicembre 2025 segnerà la chiusura dei canali MTV in Europa, segnando la fine di un’epoca per la televisione musicale nel continente. Questa decisione rappresenta un cambiamento nel panorama mediatico, riflettendo l’evoluzione dei consumi e delle piattaforme digitali. Restate aggiornati su queste trasformazioni sottoscrivendo la nostra newsletter.

La fine di un'era televisiva. Il 31 dicembre 2025 segnerà una data storica per la televisione musicale europea. Dopo più di quarant'anni di videoclip, classifiche e slogan iconici, Paramount ha deciso di chiudere i principali canali musicali di MTV in Europa, mettendo fine a un capitolo che ha segnato intere generazioni. MTV, il canale che ha cambiato la musica. Nata negli Stati Uniti nel 1981 e arrivata in Italia nel 1997, MTV è stata per anni il punto di riferimento assoluto per la scoperta della musica e delle culture giovanili. Dai primi videoclip come "Video Killed the Radio Star" dei Buggles, fino alle star globali come Madonna, Nirvana, Britney Spears, Beyoncé e Taylor Swift, il canale ha contribuito a costruire l'immaginario pop contemporaneo, influenzando gusti, stili e linguaggi.

