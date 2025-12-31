È scomparsa Loretta Carmignani, conosciuta come ’la bananaia’, all’età di 88 anni. Il suo negozio, situato accanto alla galleria di Carrara, rappresentava un punto di riferimento per chi percorreva la via Roma durante gli anni d’oro dello ’struscio’. La sua presenza ha lasciato un’impronta nel tessuto sociale e commerciale della città, condividendo con generazioni di cittadini momenti e ricordi indelebili.

Si chiamava Loretta Carmignani, ma tutti la conoscevano come ’la bananaia’. Se n’è andata a 88 anni. Il suo negozio a lato della galleria di Carrara era una tappa fissa dello ’struscio’ e delle ’vasche’ della via Roma degli anni d’oro. "Ci vediamo dalla bananaia" era il detto, e si era sicuri di non sbagliare. Quel sorriso gentile. Le sementine che vendeva (e regalava) in grandi ceste. Un suo delicato ricordo è comparso sulla pagina Facebook di Fabrizio Geloni, figura di primo piano della politica regionale e nazionale dagli anni ’70 ai 2000, ex preside del Liceo Scientifico, che abita nel grattacielo, di fianco a dov’era lo storico negozio: "Se ne è andata Loretta, la ’bananaia’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Loretta Carmignani, la ’bananaia’ simbolo dello ’struscio’

Leggi anche: Napoli perde un simbolo di Mergellina: addio ad Antonio De Martino, storico patron dello Chalet Ciro

Leggi anche: Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda e simbolo del tennis italiano: mondo dello sport in lutto. In carriera ha trionfato due volte al Roland Garros diventando il primo italiano a vincere uno Slam

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Addio a Loretta Carmignani, la ’bananaia’ simbolo dello ’struscio’ - Il suo negozio a lato della galleria di Carrara era una tappa fissa dello ’struscio’ e delle ’vasch ... lanazione.it