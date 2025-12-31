È morto a 41 anni Juan Pedro Franco, noto come uno degli uomini più obesi al mondo, avendo raggiunto quasi 600 chili di peso. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel contesto della sensibilizzazione sulle problematiche legate all’obesità e alla salute.

È scomparso a 41 anni Juan Pedro Franco, noto a livello internazionale come l'uomo più obeso del mondo. Il decesso è avvenuto in Messico, alla Vigilia di Natale, a causa delle complicazioni legate a una grave infezione renale che hanno provocato un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Le cause della morte e il ricovero. Franco si trovava ricoverato in un ospedale dello stato di Aguascalientes, dove era seguito da tempo per i suoi problemi di salute. Secondo quanto riferito dal medico curante, l'infezione ha avuto effetti sistemici, risultando fatale nonostante le cure.

© Dayitalianews.com - Addio a Juan Pedro Franco, l’obeso che aveva sfiorato i 600 chili di peso

