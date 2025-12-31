Addio a don Gianmarco Guarnieri

È deceduto ieri, 30 dicembre, don Gianmarco Guarnieri, membro della comunità monastica di San Miniato al Monte a Firenze, noto anche come Dom Colombano Maria. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità religiosa e per chi ha avuto occasione di conoscerlo.

Nella giornata di ieri, martedì 30 dicembre, è improvvisamente deceduto don Gianmarco Guarnieri, in religione Dom Colombano Maria, membro della comunità monastica di San Miniato al Monte a Firenze. Nato a Castellana di Gropparello il 29 aprile 1956 è stato ordinato presbitero a Piacenza nel 1983. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

