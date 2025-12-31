Addio 2025 | lo storico diventato star l' ottobre ' nero' il neonato abbandonato e la donna barricata in casa

Il 2025 si chiude, lasciando dietro di sé eventi che hanno segnato la cronaca locale e nazionale. Da figure storiche diventate protagonisti a momenti di tensione, come l’ottobre nero, fino a storie di vita e drammi personali. In questa panoramica, ripercorriamo mese per mese i principali avvenimenti che hanno caratterizzato l’anno a Cesena, offrendo uno sguardo obiettivo e dettagliato sui fatti più significativi.

Va in archivio il 2025 e lascia in dote un anno di notizie, come da tradizione si può fare una carrellata gerarchica dei fatti più importanti a Cesena, mese per mese. A febbraio il Campus che si sveglia ‘sfregiato’ dai no-vax; a maggio il Carabiniere costretto a sparare alle gambe di un esagitato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Addio 2025: lo storico diventato star, l'ottobre 'nero', il neonato abbandonato e la donna barricata in casa Leggi anche: Neonato abbandonato ai cassonetti, i servizi sociali: "Caso seguito da giugno, la donna voleva partorire in anonimato" Leggi anche: Cesena, neonato abbandonato vicino ai cassonetti: sospetti su una donna con problemi cognitivi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Addio a Perry Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure; Svolta per l’Fbi, addio allo storico edificio J. Edgar Hoover; Addio a Giovanni Masotti, giornalista e storico volto della Rai; Addio megaliti, arrivano i gremlins. Ecco l'elenco di chi ci ha lasciato nel 2025. Dallo spettacolo alla cultura allo sport: gli addii - Hollywood piange Gene Hackman, Rob Reiner, Robert Redford e Diane Keaton. rainews.it

Bologna, un anno record. Addio a un 2025 da oscar. Italiano e Orsolini le star - Il numero 7 si è preso lo scettro di re del gol al pari di Lautaro Martinez. ilrestodelcarlino.it

Addio alle star del 2025: le celebrità che ci hanno lasciato quest'anno - L'anno che volge al termine è stato segnato dalla perdita di molte personalità che hanno fatto la storia in vari settori. msn.com

Addio ad Aldo Tassone, il critico e storico del cinema che portò la Francia in Italia x.com

Addio a Clelio Guanciale, storico medico avezzanese padre dell’attore Lino Guanciale - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.