Addestramento dei vigili | le acrobazie nella centrale elettrica

La centrale ENEL di Santa Barbara ha recentemente accolto un intervento formativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dedicato all’addestramento dei formatori S. Un’occasione per perfezionare le competenze e garantire una risposta efficace in situazioni di emergenza. Questa attività si inserisce nell’ambito delle iniziative volte a mantenere alta la preparazione professionale e la sicurezza del personale operativo.

Da centrale elettrica a spazio di addestramento. La centrale ENEL di Santa Barbara ha ospitato un'importante attività di addestramento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dedicata alla preparazione dei Formatori S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale) di livello Avanzato. Un percorso formativo di alto profilo che ha visto la partecipazione di operatori provenienti da diversi comandi della Toscana, proprio per partecipare a questa cinque giorni molto importante per approfondire temi di grande utilità ed essere, al massimo delle proprie conoscenze, a disposizione del cittadino.

Addestramento per piloti di droni dei comandi dei vigili del fuoco in Toscana alla centrale termoelettrica di Santa Barbara - Arezzo, 20 ottobre 2025 – Addestramento per piloti di droni dei comandi dei vigili del fuoco in Toscana alla centrale termoelettrica di Santa Barbara, a Cavriglia (Arezzo). lanazione.it

Leggi l'articolo - Vigili del Fuoco, sei giorni di addestramento a Varallo per le emergenze FOTO e VIDEO #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #vigilidelfuoco - facebook.com facebook

“Alle spalle! Leggera puntata!” Sono gli ordini impartiti dall’istruttore nell’addestramento con la scala italiana. Questa attrezzatura composta da tre pezzi di uguale lunghezza, da 3,12 m, e un pezzo detto cimetta della lunghezza di 2,23 m, è uno dei simboli dei x.com

