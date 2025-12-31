Ad ’Angelica’ tutte le musiche possibili

La stagione 2026 di Angelica, festival bolognese dedicato alla ricerca sonora, presenta \

Sono le ’ Musiche possibili ’ per citare il titolo del celebre disco di Jon Hassell e Brian Eno, pubblicato nel 1980, le protagoniste della stagione 2026 del festival bolognese Angelica, che da molti anni esplora la scena della ricerca sonora internazionale. Una rassegna, ospitata dal Teatro San Leonardo (via San Vitale 63), che si snoda attraverso una serie di appuntamenti che raccontano la relazione tra i diversi linguaggi musicali, dall’ elettronica al jazz, dalle partiture contemporanee al folk. Con tante prime nazionali. Come quella che il 15 gennaio inaugura la rassegna, ‘ Free Palestine ’, lavoro del violista John King, che coniuga il virtuosismo strumentale con le tecnologie digitali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ad ’Angelica’ tutte le musiche possibili Leggi anche: Sospeso il processo per stalking di Morgan, Angelica Schiatti: “Ho paura, è una sconfitta per tutte le donne” Leggi anche: Playoff Mondiale, la situazione provvisoria e tutte le possibili avversarie degli Azzurri! Le combinazioni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ad ’Angelica’ tutte le musiche possibili - Al Teatro San Leonardo la seconda parte della rassegna propone tante prime nazionali. ilrestodelcarlino.it

Geolier, la tracklist dell'album Tutto è possibile: da Pino Daniele a 50 Cent - Geolier ha finalmente presentato Tutto è possibile, il suo quarto in studio, tra radici, visione e orizzonte globale. tg24.sky.it

Per Geolier ormai “Tutto è possibile”, anche un feat con 50 Cent - Nel nuovo album di Geolier "Tutto è possibile", oltre a 50 Cent ci saranno anche Pino Daniele e la star della musica latin Anuel AA ... billboard.it

Angelica Bove - Mattone (Testo/Lyrics)

Angelica e tutto il team di BeautyLab Varese vi augurano un Natale all'insegna della bellezza e della felicità. Grazie per aver scelto di brillare insieme a noi quest'anno! Buone Feste a tutte voi e alle vostre famiglie! ️ #BeautyLab #Varese #XmasVibes #Be - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.