Ad Alberona arriva la Magia del Natale con Angela Piaf

Ad Alberona, nei Monti Dauni, torna il progetto artistico e culturale ‘Angela Piaf e la Magia del Natale’. Un'iniziativa che valorizza le tradizioni natalizie attraverso eventi e manifestazioni, offrendo un’occasione per condividere momenti di cultura e convivialità. L'evento si inserisce nel calendario delle festività locali, contribuendo a riscoprire e promuovere il patrimonio artistico e culturale della zona.

Il progetto artistico e culturale ‘Angela Piaf e la Magia del Natale’ torna sui Monti Dauni e approda ad Alberona. L’appuntamento è per sabato 3 gennaio 2026 alle 18.30 in piazza Civetta che per l’occasione diventerà un palcoscenico a cielo aperto dove le famiglie potranno sognare sulle note dei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ad Alberona arriva la Magia del Natale con Angela Piaf Leggi anche: A Cisternino arriva la "Magia del Natale" con l'incantevole voce di Angela Piaf Leggi anche: A Biccari appuntamento con Angela Piaf e la ‘Magia del Natale’ Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A Ferrera Moncenisio arriva la magia: Babbo Natale si cala dal campanile di San Giorgio - FERRERA MONCENISIO – Il borgo di Ferrera Moncenisio si prepara a vivere un pomeriggio indimenticabile all’insegna dello stupore e della tradizione alpina. lagendanews.com

Se il Natale arriva prima. Nel centro di Arezzo si accende la magia - Dal 15 novembre torna l’appuntamento che trasforma la città in una festa... quotidiano.net

Babbo Natale arriva in carrozza e Opicina riscopre la magia del Natale - Nel cuore del borgo carsico, il Natale ha preso forma in un pomeriggio che profumava di tradizione, musica e sorrisi. triestecafe.it

Ieri sera, 19 dicembre, presso l'Auditorium comunale 'V. D'Alterio', i bambini e i ragazzi del plesso di Alberona sono stati i protagonisti della meravigliosa manifestazione natalizia, a conclusione del progetto verticale “Natale insieme”. È stata davvero una grand - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.