Acquisti e cessioni si parte Primo blitz | Samardzic Dzeko e Nicolussi in bilico

Le trattative di mercato sono ufficialmente aperte, con i primi nomi in movimento. Samardzic si avvicina alla Fiorentina, mentre Dzeko e Nicolussi sono in bilico. La società ha iniziato a sondare diverse opzioni, mentre agenti e intermediari contribuiscono a diffondere le prime indiscrezioni. Un momento di avvio che potrebbe delineare le prossime mosse della stagione.

I nomi cominciano a circolare con forza. Un po’ perché la Fiorentina ha attivato diversi canali, un altro po’ perché agenti e intermediari hanno interesse a farli circolare. Tutti sanno che la società viola farà diverse operazioni in entrata e in uscita. Se non sarà una rivoluzione poco ci mancherà. Sul doppio fronte delle entrate e degli addii non è da escludere che Paratici e Goretti mettano a segno una decina di operazioni. Noti i calciatori già con la valigia in mano. Richardson (Nizza o Besiktas), Dzeko (Genoa e Cagliari interessati), Pablo Marí (occhio all’Atalanta e a club esteri), Nicolussi Caviglia (piace molto al Cagliari, c’è un’ipotesi Lazio) e probabilmente la lista non è finita: potrebbero completarla Viti e Kouame. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

