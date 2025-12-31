Acquedotto Pugliese il cerignolano Vincenzo Sforza eletto nel Comitato di coordinamento e controllo

Vincenzo Sforza, assessore all’Ambiente di Cerignola, è stato scelto come membro del Comitato di coordinamento e controllo di Acquedotto Pugliese (AqP) spa. La sua elezione, che lo vede affiancato da altri 14 rappresentanti della regione Puglia, rafforza il ruolo istituzionale nella gestione del servizio idrico regionale, contribuendo a garantire trasparenza e attenzione alle esigenze del territorio.

L’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza è stato eletto nel Comitato di coordinamento e controllo di Acquedotto Pugliese (AqP) spa insieme ad altri 14 rappresentanti della regione Puglia. L’elezione segna l’avvio formale del nuovo assetto societario in house, che vede la partecipazione diretta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Interruzione idrica notturna in città per lavori di Acquedotto Pugliese Leggi anche: Lavori di Acquedotto Pugliese: niente acqua per otto ore in due comuni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sindaci eleggono Comitato di Coordinamento e Controllo di AQP: ci sono Foggia, Cerignola, Manfredonia e Lucera; Acquedotto Pugliese, eletti i 15 sindaci del nuovo Comitato di controllo: avviata la gestione pubblica in-house; Acquedotto Pugliese: l’assessore Vincenzo Sforza eletto nel primo Comitato di coordinamento e controllo; Buonavitacola nel Comitato di Controllo Aqp. Acquedotto Pugliese, il cerignolano Vincenzo Sforza eletto nel Comitato di coordinamento e controllo - L’assessore all’Ambiente del Comune di Cerignola, insieme ad altri tre componenti, rappresenterà l’intera Capitanata all’interno del Comitato ... foggiatoday.it

Acquedotto Pugliese, firmato il passaggio delle quote: San Marco in Lamis tra i primi sei Comuni 'comproprietari' del gestore idrico - L’atto, siglato dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano rappresenta un ulteriore passo concreto di una rivoluzione storica nella governance del servizio idrico integrato ... foggiatoday.it

Acquedotto, lavori in sei Comuni: 20 ore senza acqua - Aqp sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio in alcuni Comuni della provincia di Lecce. quotidianodipuglia.it

Prime quote di Acquedotto Pugliese ai Comuni, parte gestione in house SStato Quotidiano ForumSStatoQuotidiano Manfredonia - Gargano - Basso Tavoliere - facebook.com facebook

Prime quote di Acquedotto Pugliese ai Comuni, parte gestione in house. Emiliano: "Salva l'acqua pubblica in Puglia, Aqp messo in sicurezza" #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.