Acqua e debiti la Corte europea chiude l’ambiguità sul Consorzio Idrico Terra di Lavoro
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha chiarito la questione dei debiti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, ponendo fine a una lunga ambiguità sulle responsabilità e sui ruoli coinvolti. La sentenza stabilisce un pronunciamento definitivo sulla gestione finanziaria del consorzio, contribuendo a definire un quadro più chiaro e trasparente per le future soluzioni.
La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sui debiti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro segna un punto di svolta netto e definitivo in una vicenda che per anni ha vissuto in una zona grigia, tra rimpalli di competenze e responsabilità politiche mai pienamente assunte. Strasburgo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: 'Buco nero' del Consorzio idrico: nuova condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo
Leggi anche: Consorzio, un anno di lavoro per la sicurezza idraulica, l’acqua e il territorio
Non ce la Beviamo: “Se l’acqua non è potabile Talete non può addebitare gli interi costi sulla bolletta” - Nonostante il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea con la Sentenza del 7/9/2023, da anni assistiamo a frequenti violazioni della potabilità dell’acq ... newtuscia.it
Ue: deferisce Italia a Corte Giustizia per fornitura acqua potabile non sicura - La Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per il mancato rispetto della direttiva sull'acqua potabile (direttiva 98/83/CE). milanofinanza.it
Acqua, PD e M5S fermano il tentativo del Governo regionale di scaricare sui Comuni trapanesi ex EAS i debiti con Siciliaque - facebook.com facebook
L’EUROPA CONDANNA, CASERTA PAGA: IL DISASTRO DEL CONSORZIO IDRICO La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sui debiti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro mette fine a un lungo periodo di ambiguità giuridica e politica. Si tratta d x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.