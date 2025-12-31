Acqua e debiti la Corte europea chiude l’ambiguità sul Consorzio Idrico Terra di Lavoro

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha chiarito la questione dei debiti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, ponendo fine a una lunga ambiguità sulle responsabilità e sui ruoli coinvolti. La sentenza stabilisce un pronunciamento definitivo sulla gestione finanziaria del consorzio, contribuendo a definire un quadro più chiaro e trasparente per le future soluzioni.

Ue: deferisce Italia a Corte Giustizia per fornitura acqua potabile non sicura - La Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per il mancato rispetto della direttiva sull'acqua potabile (direttiva 98/83/CE). milanofinanza.it

Acqua, PD e M5S fermano il tentativo del Governo regionale di scaricare sui Comuni trapanesi ex EAS i debiti con Siciliaque - facebook.com facebook

L’EUROPA CONDANNA, CASERTA PAGA: IL DISASTRO DEL CONSORZIO IDRICO La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sui debiti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro mette fine a un lungo periodo di ambiguità giuridica e politica. Si tratta d x.com

