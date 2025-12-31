Acilia via libera a 30 milioni di euro di finanziamento contro il rischio idrogeologico

La giunta capitolina ha approvato una delibera che autorizza l’utilizzo di 30 milioni di euro di finanziamenti regionali per interventi di messa in sicurezza idraulica nel quartiere di Acilia. In particolare, i fondi saranno destinati al miglioramento del Canale Palocco, nella zona della Madonnetta, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati al rischio idrogeologico e tutelare la sicurezza del territorio.

La giunta capitolina ha approvato una delibera grazie alla quale vengono recepiti i fondi regionali per la messa in sicurezza idraulica del Canale Palocco, alla Madonnetta, nel territorio di Acilia. Trenta milioni per Canale PaloccoA novembre la Regione ha approvato un sostegno da 10 milioni di.

