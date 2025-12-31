acer stanzia 10 milioni approvato il bilancio che ha chiuso in pareggio

Nella riunione di ieri a Palazzo Allende, la Conferenza degli Enti di Acer Reggio Emilia ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione per il 2026, chiuso in pareggio. Il documento prevede uno stanziamento di oltre 10 milioni di euro, confermando l’attenzione dell’ente alla stabilità finanziaria e alla sostenibilità delle sue attività. La decisione sottolinea l’importanza di un approccio equilibrato nella gestione delle risorse pubbliche.

Via libera unanime al bilancio di previsione 2026 di Acer Reggio Emilia. La Conferenza degli Enti, che si è riunita ieri a Palazzo Allende sotto la presidenza della sindaca di Cavriago Francesca Bedogni, ha approvato lo stanziamento di risorse che superano i 10 milioni di euro. Chiuso in pareggio e con un incremento di un milione di euro rispetto all’esercizio precedente, il bilancio di previsione delinea una strategia centrata sulla coesione sociale e sull’evoluzione dei servizi. Il 2026 con l’avvio del programma regionale da 300 milioni di euro, destinati al recupero del patrimonio sfitto, sarà un anno decisamente importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

