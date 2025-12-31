Accusato di appartenere alla cellula italiana di Hamas possibile trasferimento a Ferrara

Mohammad Hannoun, 63 anni, è attualmente in carcere a Marassi, Genova, in isolamento. Accusato di appartenere alla cellula italiana di Hamas e di aver finanziato, tramite le sue associazioni benefiche, oltre sette milioni di euro, potrebbe essere trasferito a Ferrara. La vicenda riguarda questioni di sicurezza e giustizia, con il procedimento ancora in corso.

Mohammad Hannoun potrebbe essere trasferito a Ferrara. Il 63enne, accusato di essere un membro della cellula italiana di Hamas e di aver finanziato le associazioni benefiche da lui fondate per oltre 7 milioni di euro, si trova attualmente in isolamento nel carcere di Marassi, a Genova.

