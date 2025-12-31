Accusa malore alla guida e riesce ad accostare | muore in auto sulla ss 16
Un uomo di 62 anni di Castrignano dei Greci ha perso la vita sulla SS 16, a Muro Leccese, dopo aver accusato un malore mentre era alla guida della sua Fiat Panda. Nonostante abbia cercato di accostare, le sue condizioni si sono aggravate, portandolo al decesso. La vicenda evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai segnali di malessere durante la guida e di adottare misure di sicurezza appropriate.
MURO LECCESE – Stava viaggiando in direzione Otranto il 62enne originario di Castrignano dei Greci, deceduto nelle scorse ore, dopo aver accusato un malore alla guida della sua Fiat Panda. Una drammatica storia, nell’ultimo giorno dell’anno, consumatasi nella mattinata di San Silvestro.Da una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
