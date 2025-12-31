accordo di prestito possibile se al hilal condivide lo stipendio

Secondo quanto riportato da TransfermarketWEB, un accordo di prestito potrebbe essere possibile se Al Hilal condividesse lo stipendio del giocatore. La trattativa, ancora in fase preliminare, si basa sulla disponibilità del club saudita a coprire parte della retribuzione, favorendo così un eventuale trasferimento temporaneo. Restano da definire i dettagli e le condizioni specifiche dell’operazione, che potrebbero influenzare le prossime mosse del giocatore e delle parti coinvolte.

João Cancelo potrebbe tornare a sorpresa all'Inter nel mercato di gennaio? L'idea esiste, è tutt'altro che semplice, ma non va del tutto scartata. È questa la principale rivelazione de La Gazzetta dello Sport di oggi, che ricorda come il 31enne terzino portoghese – ex Inter e Juventus – abbia litigato con Al Hilal ed è ansioso di lasciare l'Arabia Saudita. Il suo obiettivo è chiaro: assicurarsi un minutaggio regolare per guadagnarsi un posto ai prossimi Mondiali con il Portogallo.

