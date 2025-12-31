Accoltellato a Chiaia il calciatore Bruno Petrone torna a sorridere | Un regalo per tutti noi

Bruno Petrone, il giovane calciatore di 18 anni della Us Angri 1927, si sta riprendendo dopo essere stato accoltellato a Napoli. Nonostante l’incidente, il suo sorriso nel letto d’ospedale testimonia un miglioramento delle sue condizioni di salute. La squadra e la comunità sperano in una pronta guarigione, interpretando il suo atteggiamento positivo come un segnale di speranza e rinascita.

