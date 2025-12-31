Accademia Danza Studio 44 protagonista in Slovenia
L'Accademia Danza Studio 44 si distingue a livello internazionale, partecipando con successo al concorso
Grandi soddisfazioni per l’Accademia Danza Studio 44 al concorso "Dance Fest Novo Mesto" (in Slovenia 700 danzatori). Tutte le coreografie presentate dall’accademia di Irene Sgobbo sono state premiate. Sul primo gradino del podio "Requiem" e "Distanza", coreografie di Irene Sgobbo (Requiem è stata anche selezionata per il galà dei gruppi con il punteggio più alto della manifestazione); "Why?", coreografia di Irene Sgobbo, con interprete Olivia Cartei; "Not sure", coreografia di Sgobbo con interpreti Marta Chiti e Andrea Marchio; "Within", coreografia interpretata da Andrea Marchio. Al secondo posto "Rushing" coreografia interpretata da Marta Chiti; "Anima", coreografia interpretata da Francesca Tempestini e Marta Chiti; "Unusual", coreografia interpretata da Monya Sarno; "Behind you", coreografia interpretata da Laura Mercatanti e Lodovica Soldati; "Tres bien", coreografia di Irene Sgobbo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
