Abruzzo approva stabilità e bilancio maggioranza compatta evita l’esercizio provvisorio regionale

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato con maggioranza la legge di stabilità e il bilancio di previsione, garantendo così la stabilità finanziaria della regione. La decisione, presa prima della scadenza, ha evitato l'esercizio provvisorio. La maggioranza di centrodestra si è mostrata compatta, mentre le opposizioni hanno espresso dissenso, con stanziamenti di circa 26 milioni di euro destinati ai conti sanitari.

L'Aquila - Via libera del Consiglio regionale a legge di stabilità e bilancio di previsione: centrodestra favorevole, opposizioni contrarie, stanziamenti per 26 milioni legati ai conti sanitari Il Consiglio regionale dell'Abruzzo, riunito all’Aquila, ha approvato a maggioranza la legge di stabilità e il bilancio di previsione, chiudendo l’iter prima della scadenza ed evitando il ricorso all’esercizio provvisorio. A sostenere i provvedimenti è stata la maggioranza di centrodestra, mentre le opposizioni di centrosinistra hanno espresso voto contrario, confermando una netta contrapposizione politica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Abruzzo approva stabilità e bilancio, maggioranza compatta evita l’esercizio provvisorio regionale Leggi anche: Bilancio Regione, Fico rischia di partire in esercizio provvisorio: ma è autorizzato Leggi anche: Abc: bilancio respinto, in Consiglio la maggioranza vota compatta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Bilancio Regione Abruzzo approvato: maggioranza soddisfatta, opposizioni all’attacco. Un milione per L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 - Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato a maggioranza il Bilancio di previsione 2026- laquilablog.it

Abruzzo. Il Consiglio regionale approva il bilancio. Tutti i finanziamenti - 2028 di Regione Abruzzo e la Legge di stabilità sono stati approvati a maggioranza dal Consiglio regionale, con la contrarietà delle opposizioni. abruzzolive.tv

CONSIGLIO ABRUZZO: OK BILANCIO PREVISIONE E LEGGE STABILITA’, MANOVRA DA 5,6 MLD, GLI INTERVENTI - 2028 di Regione Abruzzo e la Legge di stabilità sono stati approvati a maggioranza dal Consiglio regionale, con la contrarietà delle opposizioni. abruzzoweb.it

Il Consiglio regionale approva il bilancio di previsione. Sospiri: «Abruzzo verso una maggiore stabilità» #abruzzo #abruzzospeciale - facebook.com facebook

Abruzzo. Il Consiglio regionale approva il bilancio. Tutti i finanziamenti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.