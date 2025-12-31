Abbiamo l’obbligo morale di tornare a casa dei genitori per le feste?

Sei obbligato moralmente a tornare dai genitori durante le festività? La scena di Parenti Serpenti di Mario Monicelli mostra come il desiderio di ritrovarsi in famiglia sia spesso legato a valori di affetto e solidarietà. Tuttavia, la decisione di tornare o meno può dipendere da vari fattori personali e pratici. È importante riflettere sulle proprie esigenze e circostanze, mantenendo sempre rispetto e considerazione per gli altri.

In una celebre scena di Parenti Serpenti, il film del 1992 diretto da Mario Monicelli che racconta la storia di un rocambolesco ricongiungimento familiare in occasione del Natale, Pia Velsi, nei panni di Trieste – l’anziana nonna della famiglia Colapietro – esprime un desiderio nei confronti dei figli: « Abbiamo pensato che questi pochi giorni che ci restano ancora da vivere li vogliamo passare più vicino a voi ». L’annuncio è il preludio del dramma familiare. Tra difficoltà personali, affetti arrugginiti e vecchi rancori sopiti, la riunione della famiglia piccolo-borghese si rivela ben presto disastrosa, e i legami si incrinano sotto al peso dell’interrogativo di chi si farà carico degli anziani genitori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Abbiamo l’obbligo morale di tornare a casa dei genitori per le feste? Leggi anche: Devo proprio tornare a casa dei miei genitori per le feste? Leggi anche: “Vogliono tornare a casa”, “Sono distrutti e traumatizzati”: il racconto dei genitori dei bambini che vivevano nel bosco Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Agroalimentare: Lollobrigida, indicazione di origine garantisce qualità del cibo e lavoro agricoltori "Conoscere l'origine dei prodotti che si acquistano è un diritto. Per questo abbiamo firmato il decreto che proroga l'obbligo di inserire l'indicazione di origine dei - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.