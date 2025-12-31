A Spoltore il 6 gennaio arrivano i Re Magi in piazza Di Marzio
Il 6 gennaio a Spoltore, in piazza Di Marzio, si terrà la rappresentazione della Sacra Famiglia
Sacra rappresentazione “La visita dei Magi” organizzata il 6 gennaio dalle 18 in piazza Di Marzio a Spoltore dalla parrocchia, dalla pro loco "Terra dei Cinque Borghi" e dall'amministrazione comunale che chiude il giorno dell'Epifania le festività natalizie.Lo spettacolo, diretto da Roberto Di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
