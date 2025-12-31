A Seregno il folk da ballo degli Spakkabrianza

A Seregno, gli Spakkabrianza portano il folk da ballo, offrendo danze popolari provenienti da diverse tradizioni europee. Uno spettacolo che unisce ritmo e poesia, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza autentica e condivisa. Un appuntamento dedicato a chi apprezza le radici culturali e desidera immergersi in un momento di tradizione e convivialità.

L'energia del folk da ballo, con danze popolari da tutta Europa, e la poesia che si sfida davanti al pubblico. Ripartirà dalla musica e dai versi poetici il nuovo anno del Tambourine di Seregno. Gli amplificatori del palco di via Carlo Tenca si riaccenderanno lunedì 5 alle 21.30 per il Gran Ballo folk della Befana insieme agli Spakkabrianza, una delle realtà più coinvolgenti del bal-folk non solo in Lombardia ma in tutto il nord Italia. Il gruppo, nel corso degli anni, ha preso parte a festival nazionali e stranieri, dalla Spagna al Portogallo alla Francia. La band propone una trascinante miscela fatta di bourrée francesi, gighe irlandesi, fandanghi baschi, tarantelle e valzer, circoli circassiani, mazurche e danze bretoni di fila.

