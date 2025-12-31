A Roma un uomo muore per l' esplosione di un petardo

A Roma, un uomo di 63 anni, di origini moldave, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a causa di un’esplosione di un petardo in via Corte Maggiore ad Acilia. L’incidente ha causato il decesso dell’uomo, avvenuto sul luogo dell’incidente. La dinamica e le cause dell’esplosione sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

AGI - Nel pomeriggio di oggi, in via Corte maggiore, ad Acilia, un 63enne di origini moldave è deceduto a seguito dell’esplosione di un artificio pirotecnico. La deflagrazione del petardo gli ha causato gravissime ferite a un arto, al volto e al torace. Personale del 118, intervenuto sul posto, ha tentato invano di rianimarlo. I Carabinieri di Ostia indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Roma un uomo muore per l'esplosione di un petardo Leggi anche: Ostia, muore un uomo per l’esplosione di un petardo: tragedia nel pomeriggio di San Silvestro Leggi anche: Gli scoppia un petardo in mano, uomo di 40 anni muore dissanguato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Doppia esplosione a La Rustica, due bomboni sventrano ingresso di un palazzo e le finestre; Russia, nella notte un'auto è esplosa a Mosca: tre morti; Autobotte che trasportava Gpl esplode a Teano sulla A1, autogrill danneggiato e code per l'autostrada chiusa; Giovanni Lopez è morto soffocato dal panettone al pranzo della vigilia di Natale, ostruite le vie respiratorie. Roma, gli scoppia un petardo in mano, uomo di 40 anni muore dissanguato - Un uomo di circa 40 anni, è morto a seguito dell'esplosione di un petardo che gli è scoppiato in mano. iltempo.it

Capodanno 2026, petardo gli esplode in mano: muore 40enne a Roma - Ancora non è arrivata la mezzanotte e i festeggiamenti per il Capodanno 2026 fanno già registrare la prima vittima. msn.com

Esplode un petardo, muore un uomo di 63 anni alla periferia di Roma - Un uomo è morto questo pomeriggio alla periferia di Roma, a causa dello scoppio di un petardo. msn.com

Un uomo è stato trasportato nella notte in ospedale a Roma, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, per un'aggressione subita dal suo pitbull. L'uomo è stato salvato dalla moglie che ha ucciso l'animale. #ANSA - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.