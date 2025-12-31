A Riccione è già esplosa la festa di Capodanno | una folla in piazzale Ceccarini per i The Kolors

A Riccione, i festeggiamenti di Capodanno sono iniziati con un grande concerto dei The Kolors in piazzale Ceccarini. La piazza si è riempita di pubblico, dando il via alle celebrazioni ufficiali della notte di fine anno. L’evento ha coinvolto migliaia di persone, creando un’atmosfera vivace e partecipata, in attesa dei festeggiamenti che continueranno fino a mezzanotte.

Riccione ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti per il Capodanno con un bagno di folla. Nel tardo pomeriggio di martedì (30 dicembre), piazzale Ceccarini si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto per l’attesissimo concerto dei The Kolors, che ha richiamato migliaia di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

