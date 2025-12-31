A Parma il cenone in casa costerà 130 euro a famiglia
A Parma, il costo medio del cenone domestico per Capodanno 2025/2026 si attesta a circa 130 euro per famiglia. La spesa registra un aumento di circa il 2% rispetto all’anno precedente, confermando la stabilità dei consumi delle famiglie locali. Dopo un periodo di stagnazione, la spesa per il cenone continua a crescere, riflettendo un andamento positivo nel settore dei consumi domestici in città.
Il Capodanno 20252026 conferma la tenuta dei consumi delle famiglie parmigiane. La spesa media per il cenone in casa sale a 127,2 euro per nucleo familiare, in aumento di circa il 2 per cento rispetto al 2024, proseguendo una crescita ininterrotta iniziata nel 2022 dopo la fase di stagnazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Capodanno, il cenone costerà 127 euro a famiglia
Leggi anche: Il cenone di Capodanno 2026 a Napoli costerà 131 euro a famiglia: quasi il doppio di Milano
Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli. Symphonic Rock Project · Happy New Year. Capodanni nei Castelli del Ducato & nelle Piazze CENONI DI SAN SILVESTRO Castello di Rivalta (PC) – Gran Capodanno tra visita, cenone, giochi pir - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.