A Monza gli auguri di buon 2026 sono in lilla pensando alla mobilità di domani

A Monza, gli auguri di buon 2026 arrivano in lilla, simbolo della mobilità futura. Dopo un 2025 senza novità sulla gara d’appalto per il cantiere della M5, si guarda avanti con aspettative di cambiamenti e sviluppi concreti. La città prosegue nel suo percorso di crescita, mantenendo un approccio sobrio e realistico verso le sfide e le opportunità del nuovo anno.

Doveva essere l'anno della svolta, ma anche il 2025 si chiude senza la gara d'appalto per il cantiere della M5. Ma l'associazione HQMonza non demorde: ormai manca poco, solo la pubblicazione (attesa da giugno) del decreto interministeriale per trasformare in realtà l'annuncio dello spostamento.

Auguri di Buon Anno 2026

