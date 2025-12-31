A Milano torna la distribuzione del pane della pace nel giorno dell’Epifania

Il 6 gennaio a Milano torna la distribuzione del pane della pace in occasione dell'Epifania. La tradizionale processione in costume medievale partirà dal Duomo e si dirigerà verso la Basilica di Sant'Eustorgio, dove sono custodite le reliquie dei Re Magi. Un momento di riflessione e condivisione che richiama i simboli di pace e solidarietà tipici di questa festività.

Milano, 31 dicembre 2025 – Nella Festa dell'Epifania, martedì 6 gennaio, a Milano, come da tradizione, una processione in costume medievale parte dal Duomo per raggiungere la Basilica di Sant'Eustorgio, una tra le più antiche della città, dove sono conservate le reliquie dei tre Re Magi, che dall'Oriente, guidati da una stella, giunsero a Betlemme, in Giudea, per far visita a Gesù bambino, quale 're dei giudei'. Infatti Epifania vuol dire 'manifestazione'. Per l'occasione, anche in questo inizio 2026, così travagliato da guerre e violenze, l'Associazione Fornai Milano, grazie ai panificatori Bollani, Manzoni, Ticozzi e Marinoni, partecipa alla storica celebrazione donando ai fedeli 1000 pani come messaggio di pace e fraternità.

