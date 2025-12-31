A Milano sta per arrivare aria artica | farà ancora più freddo

A Milano si prevede un’ondata di aria artica nei prossimi giorni, secondo le previsioni di 3Bmeteo. L’arrivo di aria fredda comporterà un abbassamento delle temperature, segnando l’inizio di un periodo più rigido per la città. È importante prepararsi a condizioni di clima più freddo, con attenzione alle variazioni di temperatura e alle misure di tutela personale.

Inizierà col freddo il 2026 a Milano. Il “merito” è tutto dell’aria artica che tra poche ore inizierà ad arrivare sull’Italia, stando alle previsioni di 3Bmeteo.“Su Milano - ha precisato il meteorologo di 3Bmeteo Daniele Berlusconi di 3Bmeteo - è confermata l'irruzione più fredda per San. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

