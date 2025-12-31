Il Mercatino della Befana torna a Macugnaga sabato 3 gennaio, in piazza del Municipio. L’evento offre un’occasione per scoprire le creazioni artigianali e vivere la tradizione dell’Epifania in un ambiente autentico e tranquillo. Un momento di convivialità che invita a scoprire il fascino del piccolo mercatino dedicato alle magie e alle tradizioni di questa festività.

.Sabato 3 gennaio, in piazza del Municipio, torna infatti il tradizionale mercatino dedicato alla creatività e alle piccole magie dell'Epifania. L'appuntamento è dalle 9 alle 19.Tra bancarelle artigianali, idee regalo e prodotti creativi, l'evento sarà. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - A Macugnaga arriva il Mercatino della Befana

