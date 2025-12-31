A Lissone quest' anno arriva il Papurott delle Olimpiadi | come averlo

A Lissone, quest’anno, arriva il Papurott delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Questa edizione speciale sarà disponibile durante le festività dell’Epifania, offrendo un dolce tradizionale rivisitato in chiave olimpica. Un’occasione per festeggiare con un prodotto unico, simbolo di festa e di novità, che arricchisce il calendario delle tradizioni locali con un tocco di stagione e di evento internazionale.

NATALE 2025, LISSONE SI ILLUMINA CON LO SPIRITO DELLE OLIMPIADI MILANO – CORTINA La magia del Natale si intreccia quest’anno con lo spirito dei Giochi Olimpici Invernali Milano–Cortina 2026. È questo il tema del “Natale Lissonese 202 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.