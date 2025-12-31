A gennaio i saldi il 70% dei clienti cercherà occasioni nell' abbigliamento
A partire da sabato 3 gennaio, inizia la stagione dei saldi invernali, un’occasione importante per molte famiglie venete. Secondo i dati, circa il 70% dei clienti cercherà opportunità di acquisto nell’abbigliamento, contribuendo a un incremento delle vendite e a una ripresa dei consumi dopo le festività. I saldi rappresentano un momento di confronto tra qualità e prezzo, offrendo opportunità di risparmio e di rinnovamento del guardaroba.
Da sabato 3 gennaio iniziano i saldi invernali e saranno circa 2,1 milioni (su un totale di 1,4 milioni) le famiglie venete che si dedicheranno agli acquisti. Il settore più coinvolto è naturalmente quello dell'abbigliamento e delle calzature che, come emerge da una recente indagine di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Saldi invernali 2026: pre-saldi, offerte anticipate e prezzi scontati già prima della data ufficiale. Si parte il 2 gennaio, ecco dove
Leggi anche: Rinnovare l’abbigliamento: prepararsi per uno shopping online senza aspettare i saldi invernali
Arrivano i saldi. Ulteriori sconti sui prezzi outlet; Saldi invernali 2026: date di inizio e calendario per regione; Arrivano i saldi Ulteriori sconti sui prezzi outlet.
Saldi in Emilia-Romagna dal 3 gennaio: «Quanto durano, le regole e gli sconti, si partirà con ribassi del 30% - Romagna: il settore maggiormente interessato è quello dell'abbigliamento e calzature che in Emilia- corrieredibologna.corriere.it
“Speriamo nella spinta dei saldi” - Più misurata, ma comunque fiduciosa, Elisabetta di Fail: “Il Natale non è stato particolarmente prosperoso, però abbiamo lavorato. polesine24.it
Saldi invernali dal 3 gennaio 2026 - Confcommercio: “Sostenere i negozi di vicinato” ... nove.firenze.it
I saldi invernali in Campania cominceranno il 3 gennaio 2026 e dureranno per un periodo non superiore a 60 giorni. Sul BURC è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 804 del 21 novembre 2025 della Direzione Generale Sviluppo delle attivit - facebook.com facebook
Saldi invernali 2026, in Valle d'Aosta si parte il 2 gennaio x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.