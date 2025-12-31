A Epstein fu vietato l'ingresso al centro benessere di Mar-a-Lago nel 2003 la rivelazione del WSJ

Nel 2003, Jeffrey Epstein fu escluso dal centro benessure di Mar-a-Lago, secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal. Epstein, che frequentava il club di Donald Trump, fu allontanato dopo una denuncia di un’estetista 18enne, che accusò pressioni sessuali. Questa vicenda evidenzia un passaggio cruciale nella sua storia di frequentazioni e comportamenti, risalente a oltre vent’anni fa.

