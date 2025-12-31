A Chico Forti permesso per lavorare | insegna windsurf ai disabili e inglese agli anziani

Chico Forti, rientrato in Italia il 18 maggio 2024 dopo oltre vent'anni negli Stati Uniti, ha ottenuto il permesso di lavorare e svolgere attività di volontariato. Ora insegna windsurf ai disabili e inglese agli anziani, contribuendo alla comunità locale e dedicandosi a progetti di solidarietà. Questa opportunità rappresenta un passo importante nel suo percorso di reinserimento e impegno sociale.

