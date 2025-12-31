A che ora le prossime gare di Sofia Goggia? Ancora un gigante poi arriva il filotto nella velocità

Ecco le prossime gare di Sofia Goggia: dopo il gigante di Semmering, l'atleta bergamasca si prepara a proseguire il suo percorso nella Coppa del Mondo di sci alpino. Di seguito, gli orari aggiornati delle competizioni in programma, con l’obiettivo di consolidare i risultati nelle discipline di gigante e velocità. Resta aggiornato per conoscere le date e gli orari delle prossime prove di Goggia.

Sofia Goggia ha archiviato il 2025 con l’ottavo posto conseguito nel gigante di Semmering, ma la fuoriclasse bergamasca guarda già al nuovo anno ed è pronta a catapultarsi nuovamente nella Coppa del Mondo di sci alpino, dove è già salita sul podio in tre occasioni (terzi posti di St. Moritz tra discesa e superG e la vittoria nel superG della Val d’Isere). L’appuntamento è per sabato 3 gennaio, quando a Kranjska Gora (Slovenia) andrà in scena un gigante: vista l’assenza di Sofia Goggia sarà nel secondo gruppo di merito, quindi potrà beneficiare di un pettorale tra il numero 8 e il numero 15. Sarà l’ultima appuntamento in discipline tecniche prima di un interessante filotto all’insegna della velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

