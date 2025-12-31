A che ora inizia il discorso di fine anno 2025 di Mattarella | orario esatto

Il discorso di fine anno 2025 di Sergio Mattarella è previsto per le ore 20:30. Come di consueto, il Presidente della Repubblica si rivolgerà agli italiani in diretta dal Quirinale per fare gli auguri di buon anno. L'intervento rappresenta un momento importante di riflessione e di augurio collettivo, trasmesso in diretta televisiva e online.

DISCORSO MATTARELLA QUANDO INIZIA ORARIO – Come di consueto, nella serata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tiene il tradizionale discorso di fine anno: ma a che ora inizia il messaggio di auguri da parte del Capo dello Stato? Sergio Mattarella parlerà alla Nazione in diretta dal Palazzo del Quirinale a partire dalle ore 20,30. Il discorso di fine anno viene trasmesso a reti unificate, ad eccezione di Italia 1. Il messaggio del Capo dello Stato, dunque, potrà essere seguito su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4 e La7, oltre ai canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Discorso Mattarella fine anno, nel 2024 i docenti sono stati definiti “patrioti”: e stavolta? - Anche quest’anno, il 31 dicembre, c’è grande attesa per il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. tecnicadellascuola.it

Discorso fine anno Mattarella 2025: a che ora e dove vederlo in tv e in streaming - Il presidente Sergio Mattarella è pronto per il tradizionale discorso di fine anno. msn.com

