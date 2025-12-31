A Casargo rivive il Corteo dei Re Magi

A Casargo torna il tradizionale “Corteo dei Re Magi” dopo diversi anni di assenza. L’evento, che riporta in vita una delle tradizioni natalizie più sentite del territorio, si svolgerà nelle vie del paese, offrendo un momento di condivisione e di atmosfera autentica. Un’occasione per riscoprire le radici culturali e vivere lo spirito del Natale in modo semplice e genuino.

Dopo diversi anni di assenza il “Corteo dei Re Magi” torna finalmente a incantare le vie di Casargo, riportando con sé tutta la magia e il calore di una delle tradizioni più suggestive del periodo natalizio. L’iniziativa, organizzata dagli Amici del Presepe di Casargo in collaborazione con la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: A Foggia appuntamento con il Corteo dei Re Magi Leggi anche: Presepe vivente di Livellato nella notte di Natale con corteo dei Re Magi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A Casargo rivive il “Corteo dei Re Magi” - La serata proseguirà con la partenza a cavallo dei Re Magi al Parco delle Chiuse, protagonisti di un suggestivo corteo itinerante che attraverserà il paese sostando in otto scenografiche tappe, fino a ... leccotoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.