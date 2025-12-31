A Capodanno aumentano i pedaggi delle autostrade record per la Napoli-Pompei-Salerno | costerà quasi il 2% in più
A partire dal 1° gennaio, i pedaggi autostradali in Italia subiranno un incremento, con un aumento complessivo dell’1,925% sulla tratta Napoli-Pompei-Salerno. Questa variazione si inserisce nel consueto aggiornamento annuale delle tariffe, influenzando i costi di viaggio sulle principali arterie autostradali del paese. È importante considerare tali variazioni per pianificare eventuali spostamenti nel nuovo anno.
Il 1° gennaio aumentano i pedaggi delle autostrade in Italia. Record sulla tratta Napoli-Pompei-Salerno, che aumenterà dell'1,925%. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Autostrade, la stangata di Capodanno: dall’1 gennaio pedaggi più cari dell’1,5%
Leggi anche: Ecco quanto aumentano i pedaggi delle Autostrade dall’1 gennaio 2026. Il Mit e Matteo Salvini: “La Corte Costituzionale ha vanificato i nostri sforzi di congelare i rincari”
Autostrade, la beffa di Capodanno. L'inflazione garantita alle spalle del Paese; Autostrade, gli aumenti di Capodanno: colpa di Salvini o della Consulta?; Autostrade, la stangata di Capodanno: ecco perché dal 1° gennaio pagheremo tutti di più; Autostrade, pedaggi in aumento dall’1 gennaio 2026: rincari dell'1,5%.
A Capodanno aumentano i pedaggi delle autostrade, record per la Napoli-Pompei-Salerno: costerà quasi il 2% in più - Il 1° gennaio aumentano i pedaggi delle autostrade in Italia. fanpage.it
Aumentano i pedaggi, Salvini contro la Consulta ma l'opposizione lo attacca - Alla fine, rispettando le competenze e le prerogative di tutti, i pedaggi autostradali nonostante le ripetute promesse aumenteranno da gennaio con un adeguamento tariffario all'inflazione che sarà del ... ansa.it
A gennaio 2026 aumentano i pedaggi in autostrada, di nuovo - L’opposizione attacca il ministro: «Un regalo da chi voleva abolire le accise sulla benzina» ... giornaledibrescia.it
Capodanno 2026: una festa che NON deve lasciare ferite. Nel 2025 si registrano: 309 persone ferite, 69 ricoveri. Aumentano i minorenni coinvolti. E per gli animali Paura, fughe, ferimenti, morti invisibili. Cani e gatti vanno in panico, scappano, si fanno - facebook.com facebook
Aumenta del 7% rispetto al 2024 la spesa delle famiglie italiane per il #Cenone di Capodanno, per una media di 104 euro. La tendenza generale è quella di festeggiare a casa e puntare su un menù "tricolore", rileva @coldiretti/ @istitutoixe. #ANSATerraGusto x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.